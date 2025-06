A lo largo de los años, miles de películas han logrado dejar una huella en la memoria colectiva. En honor a ese legado, el diario estadounidense The New York Times publicó una lista con las 100 mejores películas del siglo XXI, construida a partir de encuestas y opiniones de cineastas y actores.

Así tituló The New York Times en su reseña a Ladybird cuando salió en 2017, y en este ranking ocupa el puesto 37.

1. Parasite (2019)

2. Mulholland Drive (2001)

3. There Will Be Blood (2007)

4. In The Mood for Love (2001)

5. Moonlight (2016)

6. No Country for Old Men (2007)

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004

8. Get Out (2017)

9. Spirited Away (2002)

10. The Social Network (2010)

11. Mad Max: Fury Road (2015)

12. The Zone of Interest (2023)

13. Children of Men (2006)

14.Inglourious Basterds (2009)

15. City of God (2003)

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

17. Brokeback Mountain (2005)

18. Y tu mamá también (2002)

19. Zodiac (2007)

20. The Wolf of Wall Street (2013)

21. The Royal Tenenbaums (2001)

22. The Grand Budapest Hotel (2014)

23. Boyhood (2014)24. Her (2013)

25. Phantom Thread (2017)

26. Anatomy of a Fall (2023)

27. Adaptation (2002)

28. The Dark Knight (2008)

29. Arrival (2016)

30. Lost in Translation (2003)

31. The Departed (2006)

32. Bridesmaids (2011)

33. A Separation (2011)

34. Wall-E (2008)

35. A Prophet (2010)

36. A Serious Man (2009)

37. Call Me by Your Name (2017)

38. Portrait of a Lady on Fire (2019)

39. Lady Bird (2017)

40. Yi Yi (2000)

41. Amélie (2011)

42. The Master (2012)

43. Oldboy (2005)

44. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)

45. Moneyball (2011)

46. Roma (2018)

47. Almost Famous (2000)

48. The Lives of Others (2007)

49. Before Sunset (2004)

50. Up (2009)

51. 12 Years a Slave (2013)

52. The Favourite (2018)

53. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)

54. Pan’s Labyrinth (2006)

55. Inception (2010)

56. Punch-Drunk Love (2002)

57. Best in Show (2000)

58. Uncut Gems (2019)

59. Toni Erdmann (2016)

60. Whiplash (2014)

61. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

62. Memento (2001)

63. Little Miss Sunshine (2006)

64. Gone Girl (2014)

65. Oppenheimer (2023)

66. Spotlight (2015)

67. Tár (2022)

68. The Hurt Locker (2009)

69. Under the Skin (2014)

70. Let the Right One In (2008)

71. Ocean’s Eleven (201)

72. Carol (2015)

73. Ratatouille (2007)

74. The Florida Project (2017)

75. Amour (2012)

76. O Brother, Where Art Thou? (2000)

77. Everything Everywhere All at Once (2022)

78. Aftersun (2022)

79. The Tree of Life (2011)

80. Volver (2006)

81. Black Swan 2010 (2010)

82. The Act of Killing (2013)

83. Inside Llewyn Davis (2013)

84. Melancholia (2011)

85. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

86. Past Lives (2023)

87. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

88. The Gleaners & I (2001)

89. Interstellar (2014)

90. Frances Ha (2013)

91. Fish Tank (2010)

92. Gladiator (2000)

93. Michael Clayton (2007)

94. Minority Report (2002)

95. The Worst Person in the World (2021)

96. Black Panther (2018)

97. Gravity (2013)

98. Grizzly Man (2005)

99. Memories of Murder (2005)

100. Superbad (2007)