Los aguaceros del fin de semana dejaron a más de 1.000 familias damnificadas en el Urabá antioqueño

Los habitantes de Los Manatíes, en la zona rural del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, sintieron con fuerza los estragos de los aguaceros que cayeron sin parar entre viernes y sábado. El desbordamiento del río León hizo que más de 70 familias se quedaran sin nada porque el agua se les metió a sus casas y les dañó todo.
Esta es una muestra de la grave situación que se presentó por inundaciones y vendavales el pasado fin de semana en cuatro municipios de esta subregión, hecho que dejó más de 1.000 familias damnificadas, según la información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).