En La Colinita, la Alcaldía de Medellín le cumplió a 106 familias el sueño de tener casa propia

Audia Jolie Palacios Copete y otras 105 familias cumplieron su sueño de tener su casa propia en La Colinita, un proyecto habitacional de Viviendas de Interés Social (VIS) construido por la Alcaldía de Medellín, a través del Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed). Después de un año y medio de obras, todos los beneficiarios de este proyecto recibieron sus llaves.
“Mi ilusión era sacar mis estudios profesionales como enfermera, trabajar por mi familia y comprar mi casa propia. Me gané el subsidio de vivienda de Comfama, comencé a ahorrar y unos años después, en una feria de vivienda, me encontré este proyecto inmobiliario. No fue fácil, pero con perseverancia pude ir pagando poco a poco las cuotas y con los demás subsidios del Distrito y de Viva logré materializar este sueño”, expresó esta madre soltera, oriunda de Tadó, Chocó.