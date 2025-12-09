Medellín transforma su transporte público: 127 rutas ya llegan a zonas históricamente desatendidas

El desarrollo urbanístico y las exigencias de nuevas comunidades llevaron a que desde la Secretaría de Movilidad de Medellín a que se modificaron los recorridos de 127 rutas, de las 253 que actualmente prestan servicio a la capital antioqueña. Esto con el fin de atender de manera más eficiente las necesidades de movilidad.
De acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, indicó que a 100 de estas rutas se le hizo optimización de recorridos, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la infraestructura vial por donde transitan. Así mismo, a otras 27 se adaptaron para llegar hacia los nuevos desarrollos de vivienda, zonas desatendidas y grandes centros generadores de viajes en la periferia.