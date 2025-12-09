Medellín transforma su transporte público: 127 rutas ya llegan a zonas históricamente desatendidas

De acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, indicó que a 100 de estas rutas se le hizo optimización de recorridos, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la infraestructura vial por donde transitan. Así mismo, a otras 27 se adaptaron para llegar hacia los nuevos desarrollos de vivienda, zonas desatendidas y grandes centros generadores de viajes en la periferia.

El desarrollo urbanístico y las exigencias de nuevas comunidades llevaron a que desde la Secretaría de Movilidad de Medellín a que se modificaron los recorridos de 127 rutas, de las 253 que actualmente prestan servicio a la capital antioqueña. Esto con el fin de atender de manera más eficiente las necesidades de movilidad.

El anuncio lo hizo el funcionario en el marco del tercer Congreso Internacional del Transporte Público Colectivo que se realizó el pasado 4 y 5 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Pontificia Boliviariana (UPB), en el cual los principales temas que se manejaron estaban relacionados con las transformaciones para garantizar la sostenibilidad de este sector.

Pero esta transformación de las rutas no fue la única novedad que presentó el secretario Ruiz. También anunció que se tiene avanzado el fortalecimiento de control de flota, el cual debió ser modernizado, para retomar el Transporte Público de Medellín (TPM), una estrategia que buscaba unificar operativa y tecnológicamente a todos los buses de la ciudad y que durante cinco años quedó en el abandono.

Según el general (r) Ruiz, “en Medellín tenemos el 88 % de la flota transmitiendo información al sistema y mejoramos la gestión empresarial”. Cabe destacar que cuando llegó la actual administración, el control de flota se encontraba en el 45%, el mismo porcentaje que había antes de la pandemia del covid-19.

Con este desarrollo, la Secretaría de Movilidad y las empresas transportadoras cuentan con una capacidad suficiente para mejorar la planificación de los viajes, tener mayor control de la operación y poder tomar decisiones basadas en los datos de los recorridos de cada vehículo y de la ruta en general.

Como parte de esta integración, también se le está haciendo la reparación a 800 paraderos de buses, de los cuales 490 están en estado crítico debido a los actos de vandalismo que sufrieron entre 2020 y 2023, periodo en el que no se les hizo ninguna intervención, tal como lo registró EL COLOMBIANO en su momento.

La idea con estos no es solo hacerles una intervención en su fachada, sino también que estos puedan ofrecer información física y análoga nueva, la cual será elaborada en conjunto con el Área Metropolitana y el Metro, actores claves en el transporte público del Valle de Aburrá. A esto se sumará el diseño de un sistema digital para visualizar las rutas reestructuradas.