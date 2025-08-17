En diez años murieron 14 animales marinos en playas del Urabá antioqueño, ¿por qué?

Una ballena de 6,7 metros apareció en una playa del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. No es un hecho menor: se trata de una situación preocupante para el medio ambiente en el Golfo de Urabá. Sin embargo, es más recurrente de lo que se cree y en la última década se han registrado 14 casos similares, tanto con ballenas y delfines como con tortugas.
Así lo puso al descubierto un estudio de Corpourabá con la Fundación Omacha, quienes están al pendiente de los fenómenos ambientales que se vienen registrando en las costas urabaenses, principalmente con estas especies marinas, las cuales estarían falleciendo por varios factores que están afectando a sus aguas.