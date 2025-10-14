Se prendió la fiesta decembrina: lanzan de nuevo en vinilo los 14 cañonazos bailables vol. 65

Si usted es de los que conserva aún discos de vinilo de sus padres o abuelos, o es el guardián de esos discos familiares, seguro, sin duda, tiene alguna de las 64 ediciones del famoso disco 14 cañonazos bailables.
Un álbum recopilatorio que nació en 1961 de la mente brillante de don Antonio Fuentes que quiso hacer un variado musical con lo mejor del año, algo que no se había hecho en el país –recordemos que en los años 50 los discos solo podían tener 12 canciones, 6 a cada lado, así que lo de don Antonio fue toda una proeza tecnológica de la época–.