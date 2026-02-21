x

Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a la nueva ley de amnistía

Son muchas las personas que aún permanecen tras las rejas en el país vecino. Ahora, surge una nueva posibilidad para reevaluar todos los casos. Conozca más detalles.

  Una de las familiares de un preso político en Venezuela, a la espera de su libertad. FOTO Cortesía AFP.
    Una de las familiares de un preso político en Venezuela, a la espera de su libertad. FOTO Cortesía AFP.
Agencia AFP
hace 20 minutos
bookmark

Más de 1.500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, de acuerdo con lo dicho por el jefe del Parlamento, quien aseguró que durante este sábado 21 de febrero van 80 excarcelaciones.

Lea más: ¿Colombia y Venezuela retoman agenda energética? Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

Cabe aclarar que el mecanismo de amnistía no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su caso y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. A su vez, la Fiscalía puede pedir la liberación de los detenidos.

“En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, confirmó el diputado Jorge Rodríguez en medio de una rueda de prensa.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Deicy Rodríguez definió como el paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. La mandataria asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Impulsó el texto en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y al que cedió control del petróleo.

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

Las familias de los encarcelados piden justicia y exigen su liberación

El Ministerio Público había pedido a los tribunales otorgar el beneficio a 379 personas, según dijo el viernes el diputado Jorge Arreaza, que encabezó la redacción de la ley. No está claro si estos entran dentro de los 1.500.

Rodríguez dijo que las liberaciones tomarán pocos días y que es un proceso que “está ocurriendo de manera permanente”.

Entérese: Guanipa dice que queda en “libertad plena” por ley de amnistía en Venezuela, ¿a qué se refiere?

Los familiares acampan frente a los centros de reclusión desde hace más de mes y medio. Según la ONG Foro Penal, una vez Rodríguez anunció un primer proceso de excarcelaciones con libertad condicional benefició a 448 presos.

“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares, ¿hasta cuándo tanto abuso de poder? ¡Libérenlos, todos son inocentes!”, gritaba un grupo de personas esperando a las afueras de la Zona 7.

Entre tanto, Yessy Orozco, quien tiene preso a su padre, señaló que “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos”.

El diputado Rodríguez explicó, además, que 11.000 personas que estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional pasarán a tener libertad plena, beneficiados por la ley.

