Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a la nueva ley de amnistía

Más de 1.500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, de acuerdo con lo dicho por el jefe del Parlamento, quien aseguró que durante este sábado 21 de febrero van 80 excarcelaciones. Lea más: ¿Colombia y Venezuela retoman agenda energética? Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas Cabe aclarar que el mecanismo de amnistía no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su caso y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. A su vez, la Fiscalía puede pedir la liberación de los detenidos. “En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, confirmó el diputado Jorge Rodríguez en medio de una rueda de prensa.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Deicy Rodríguez definió como el paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. La mandataria asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Impulsó el texto en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y al que cedió control del petróleo.

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

Las familias de los encarcelados piden justicia y exigen su liberación