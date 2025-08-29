Cansados de que les contaminaran el río, la comunidad denunció y la Policía capturó a 16 personas por minería ilegal en Santa Rosa de Osos

Cansados de ver cómo sus fuentes de agua terminaran contaminadas con mercurio y otras sustancias que hacían inservible el agua que acostumbraban a consumir, los habitantes de la vereda El Caney, de Santa Rosa de Osos, decidieron denunciar la situación, lo que llevó que la Policía Antioquia capturara a 16 personas implicadas en una red de minería ilegal. El procedimiento lo realizó la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes al llegar al territorio señalado por los vecinos se encontraron con que estas personas tenían montado todo un entable para la explotación de oro sin ningún requerimiento otorgado por las autoridades.

En medio de este procedimiento hallaron 29 elementos usados para esta explotación irregular de estas corrientes de agua: 10 motobombas, dos plantas eléctricas, un taladro, una mesa alemana, cinco barras de artefactos explosivos hechizos y 10 barriles. Entérese: Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, expresó que “es un trabajo que hizo la seccional de carabineros también el día de ayer y Protección Ambiental con el propósito de contrarrestar la queja que tienen los ciudadanos de la zona rural de la contaminación principalmente de las fuentes hídricas, del suelo y subsuelo”. Le puede interesar: Las 11 disputas que mantienen grupos armados en las subregiones de Antioquia Con este operativo, las autoridades departamentales esperan que se pueda empezar un proceso para recuperar las fuentes hídricas y así las comunidades las puedan usar en sus labores.