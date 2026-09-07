Los 20 CEO de Wall Street mejor pagados en 2025: primeros lugares superaron los US$800 millones

Un reconocido ranking dio a conocer a los 20 CEO mejor pagados de Wall Street en 2025. Esto agrupa a grandes compañías tecnológicas, de movilidad eléctrica e inmobiliarias. El listado lo encabeza el magnate Elon Musk, dueño de Tesla y Space X, quien amasa una compensación anual que rondó los US$158.000 millones en 2025.
Solo para dimensionar los números que trae este escalafón, realizado por Equilar, una compañía especializada en mapear la remuneración de altos ejecutivos, el paquete salarial de los 100 CEO mejor pagados de EE. UU. promedia los US$39,4 millones, lo que corresponde a un aumento del 35,8%, con respecto al año anterior.
Con respecto al salario de Musk, lo curioso del caso es que esta cifra no ha fluctuado frente al año anterior. Lo que sí se dio a conocer desde abril es que Tesla habría llegado a un acuerdo con Musk para devengar un porcentaje de lo que le llegaría a la compañía por cumplimiento de objetivos.
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