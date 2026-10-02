Por el desalojo de Manrique, Medellín, ya tumbaron 20 viviendas: ¿qué pasa con las familias afectadas?

El ruido constante de los martillazos y la caída de escombros como si fueran lluvia marcan la rutina en el barrio Manrique Jardín, donde avanza la demolición de 39 viviendas. La intervención, motivada por el riesgo que representan las quebradas La Mansión y La Máquina, obligó a la evacuación de 73 familias y desató disputas con algunos habitantes que aún se resisten a abandonar el sector.
El derribo de las propiedades es realizado por funcionarios de la Alcaldía de Medellín, en acompañamiento con la Policía Metropolitana.
La presencia de los uniformados se debe a los disparos que se presentaron en los primeros días de la evacuación, aunque durante las demoliciones de las casas no se han registrado más desmanes. La orden de demolición responde al alto riesgo de las viviendas por estar a pocos centímetros de estas quebradas. Son las mismas que el pasado 3 de abril se desbordaron durante un torrencial aguacero que cobró la vida del niño Sebastián Jesús Valencia Valencia, de solo 5 años.