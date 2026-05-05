Gobierno Petro frenó la captura de más de 200 criminales: 81 siguen con beneficios de la “paz total”

Cuando al candidato del Gobierno, Iván Cepeda, le preguntan por su propuesta para enfrentar el deterioro del orden público en varias regiones del país, su respuesta es evasiva y poco concreta. Plantea revisar lo que está ocurriendo, pese a que el panorama es ya conocido, una escalada de violencia en zonas donde operan grupos armados ilegales.
Ese debate conecta directamente con la política de “paz total”, bandera del Gobierno de Gustavo Petro, de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales impulsores. La estrategia no solo no ha producido resultados contundentes tras casi tres años de implementación, sino que ha terminado fortaleciendo a estructuras criminales al otorgarles beneficios mientras avanzan, sin mayores avances, en mesas de diálogo.
En ese contexto, la candidata presidencial Paloma Valencia reveló que durante este gobierno se han suspendido órdenes de captura contra 205 voceros o representantes de distintos grupos armados, como parte de esos procesos de negociación.