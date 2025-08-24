Aumentan a 2.000 millones de pesos la recompensa por los responsables del ataque a helicóptero en Amalfi

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, anunció el aumento de la recompensa por la captura de los presuntos responsables del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos. Inicialmente se había ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos por información que condujera a la captura de varios integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, organización criminal a quien se le ha atribuido la ofensiva contra la aeronave de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía ocurrida el pasado jueves, 21 de agosto. Lea también: Ofrecen $200 millones de recompensa por autores del ataque que mató a 13 policías en Amalfi La recompensa ofrecida por la Policía Nacional fue aumentada este fin de semana por el Gobierno Nacional, así lo anunció el ministro de Defensa en un Consejo de Seguridad celebrado en la base aérea de Rionegro. De acuerdo con el anuncio del general Sánchez, se ofrece hasta 2.000 millones de pesos por información que permita la captura de alias Chejo o Alejandro, cabecilla del Frente 36 de las disidencias comandadas por alias Calarcá. También hay recompensa de hasta 300 millones de pesos por alias Guaricho y alias Leo, también integrantes del grupo guerrillero.

¿Quiénes son los presuntos responsables del atentado contra el helicóptero de la Policía en Amalfi?

De acuerdo con un organigrama compartido por el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana, la estructura de las disidencias de las Farc señaladas como responsables del atentado son comandadas por Óscar Javier Cuadros, alias Chejo. En una segunda línea de mando aparecen Yonathan Gómez alias Pablo o Tole; Oswaldo Enrique alias Manuelito o Guaricho; un individuos identificado solo como A. Román; Nelder Yesid López Uñate alias Primo Gay; Jesús Manuel Restrepo Borja alias Darlinson, quien sería un jefe político; Kevin Orley Gómez alias Barbas y Jorge Iván Salazar alias Guillermino. Sadid Darío Rojas Ruiz alias Samir Arango; Yuber Arbey Vera alias Yuca; Ferney de Jesús Roldán alias Fercho o Pinpón; Juan de los Mazo alias Venezuela; Jorge Humberto Gómez alias Bruno; Juan Carlos Urrego alias Pacho, quien sería jefe de finanzas junto con John Alexánder Villa alias Macoco completarían esa segunda línea de mando dentro del grupo insurgente. Un rango más abajo se encuentran Luis Pérez alias Pisa Suave; Ober Mazo Patiño; Jorge Adrián López alias Galy o Zarco; Indira Yulleth Rúa alias Camila; Duvan David Mesa alias Ray; Ebriston Orlando Arango alias Parcero y Javier Hernández alias Cinco.