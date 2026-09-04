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La carretera Medellín-Quibdó ya tiene cara después de 18 años y $2,2 billones: ¿cuándo la terminan?

Según Invías, la obra tiene un avance del 62% y los tiempos de viaje se redujeron en más de cinco horas. Sin embargo, aún faltan 18 puntos críticos que obligan cierres parciales.

  • Invías continúa con las intervenciones en la vía Medellín-Quibdó, cuyo avance ronda el 62%. FOTOS MANUEL SALDARRIAGA
    Invías continúa con las intervenciones en la vía Medellín-Quibdó, cuyo avance ronda el 62%. FOTOS MANUEL SALDARRIAGA
  • Entre los trabajos de instalación de placahuella y las intervenciones en los puntos más críticos de esta vía se implementan pare y siga que prorrogan en más de dos horas los recorridos.
    Entre los trabajos de instalación de placahuella y las intervenciones en los puntos más críticos de esta vía se implementan pare y siga que prorrogan en más de dos horas los recorridos.
hace 21 minutos
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Viajar entre Medellín y Quibdó dejó de ser una travesía de más de diez horas por una trocha que parecía más la carretera entre dos veredas olvidadas. Lograr que este corredor ya tenga forma y un avance del 62%, según Invías, ha sido costoso y demorado. Más de $2,2 billones se han destinado en contratos inconclusos que quedaron a medio camino durante 18 años.

Este corredor —que entre Ciudad Bolívar y Quibdó tiene 115 kilómetros— ha sido el más usado por décadas por los chocoanos que viajan a Medellín para hacer sus diligencias y hasta para sus tratamientos médicos. Sin embargo, sus usuarios han tenido que padecer los puntos críticos que han provocado graves accidentes con decenas de muertos durante décadas.

Durante un recorrido realizado por EL COLOMBIANO se constató que, aunque aún hay tres puntos en obra o pendientes de ejecución, la pavimentación de más de la mitad del corredor representa un alivio para los habitantes del Chocó, dada la importancia estratégica de la vía entre ambos departamentos.

En los puntos de paso restringido a lo largo del trayecto, la respuesta de quienes atendían los “pare y siga” que funcionan en el día era siempre la misma: “Ahí le están trabajando a la vía. Le toca esperar con paciencia”.

Mientras tanto, los conductores que debían aguardar hasta una hora en un solo punto para continuar su camino preferían matizar el retraso recordando el pasado: “Ahora es que la vía está buena. Antes todo esto era una trocha por la que no se podía ni manejar”, comentó uno de ellos mientras esperaba detrás de un camión que transportaba ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto.

18 puntos críticos

Uno de los mayores inconvenientes que tiene este corredor vial son los puntos críticos, en los cuales es necesario hacer puentes e instalar clavijas para que la montaña no se desprenda cada que cae una gota de lluvia.

De hecho, el pasado 27 de mayo Invías anunció una inversión de $253.956 millones para el mejoramiento de 10,17 kilómetros de pavimento rígido y la construcción de seis puentes vehiculares entre los kilómetros 55 y 101.

Todo esto tendrá como finalidad reducir los cierres y los pare y siga que hay en tres tramos de este corredor y que pueden generar hasta dos horas de demoras en los viajes entre ambas ciudades, dificultando la movilidad de víveres, medicamentos y hasta el transporte de enfermos en ambulancias, tal como ocurrió durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“La atención de los 18 sitios críticos permitirá disminuir el riesgo de cierres viales, mejorar la seguridad de los usuarios, reducir los tiempos de desplazamiento y garantizar una conectividad más estable durante todo el año, especialmente en temporadas de lluvias cuando históricamente se presentan afectaciones en estos corredores”, indicaron desde Invías.

Ovidio Garrido, quien es el agente interventor del Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, indicó que muchos de los lesionados durante el terremoto fueron trasladados vía aérea, debido a que la vía aún presenta serias limitaciones, como los tiempos de espera en los puntos críticos donde se hacen las intervenciones.

Sumado a estos puntos críticos hay sectores donde hay resguardos indígenas en los cuales desde Invías no se ha comenzado ninguna intervención y quedan los vestigios del camino que por décadas conectó a ambas ciudades y por la cual, a duras penas, tenía cabida un bus y una moto.

Entre los trabajos de instalación de placahuella y las intervenciones en los puntos más críticos de esta vía se implementan pare y siga que prorrogan en más de dos horas los recorridos.
Entre los trabajos de instalación de placahuella y las intervenciones en los puntos más críticos de esta vía se implementan pare y siga que prorrogan en más de dos horas los recorridos.

Pavimentada tres veces

Convertir esta trocha veredal en una auténtica arteria de conexión intermunicipal ha supuesto un costo astronómico para las arcas del Estado desde 2008, cuando se comenzaron los estudios.

Según los estimados de la Cámara de Comercio de Medellín, con los recursos destinados se hubiera podido pavimentar esta vía tres veces, aunque la realidad muestra que apenas se está culminando la primera.

Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, señaló que las obras han enfrentado reiterados contratiempos con contratistas, atribuidos tanto a la Gobernación del Chocó como al Invías.

Esto llevó a que un proyecto del que se comenzó a hablar, después de tantos reclamos, en 2008, al fin comenzó a ejecutarse dos años más tarde con una inversión inicial de $123.000 millones.

Con la idea de que no fuera una “obra eterna”, incluso se destinaron recursos para la construcción de una planta de producción de concreto hidráulico en el corregimiento de Tutunendo, en Quibdó, el cual sería usado en la vía.

Pero ni esta estrategia fue eficiente. En esta etapa apenas se intervinieron 25 kilómetros.

Posteriormente se inició una segunda fase, para la cual se destinaron más de $254.000 millones con la idea de avanzar otros 76 kilómetros. Apenas se terminaron 23.

Y esta fue la constante, ya que se hicieron nuevas adiciones en 2016, 2017, 2021, además de las anunciadas recientemente para ver, si por fin, antes de 2029 moverse entre Medellín y Quibdó se puede hacer de manera sostenida, sin pare y siga o sin transitar tramos en piedra.

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“No entendemos por qué se siguen presentando estas dificultades, pese a las grandes inversiones que se han hecho en esta vía”, dijo Vélez.

Otra de las alternativas para ver si por fin esta vía era terminada fue incluirla dentro de del denominado Plan Estratégico de Obra Pública “Vías para la Equidad”, planteado durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Con esa estrategia tampoco se logró la meta prometida.

InfogrÃ¡fico
La carretera Medellín-Quibdó ya tiene cara después de 18 años y $2,2 billones: ¿cuándo la terminan?

Dimensión de la inversión

El dinero destinado para la construcción de esta vía en 18 años, que es en calzada sencilla, se puede comparar con lo invertido en otros grandes proyectos viales.

Por ejemplo, para las autopistas Conexión Pacífico (1, 2 y 3 completas) se hizo una inversión $5,1 billones para los 293 kilómetros de este corredor.

Para el segundo túnel del Túnel de Occidente se destinan $2,8 billones, teniendo en cuenta que este dinero cubrió la excavación, la construcción de la cubierta y la instalación de los equipos electromecánicos.

Para terminar las obras del Túnel del Toyo y las vías de conexión que había abandonado el gobierno de Gustavo Petro, la Gobernación de Antioquia tuvo que asumir $750.000 millones, una tercera parte de lo destinado a la vía a Quibdó.

Enlazarla con las 4G

Con el fin de enlazar al Chocó con las vías de Cuarta Generación (4G), la propuesta de la Cámara de Comercio de Medellín es buscar la manera de que el Gobierno Nacional pueda usar la figura de concesión en esta vía para que esta pueda ser culminada en menos tiempo.

“Nuestra idea es que se priorice esta vía para poder tener una mejor conexión con el Pacífico. Por eso la idea es hablar con el Ministerio de Transporte para poder tener la conectividad del Chocó con las vías del Pacífico, en el Suroeste antioqueño”, explicó Vélez de Nicholls.

Si se lograra la culminación de esta vía, la movilidad entre Medellín y Quibdó se podría hacer en menos de cinco horas y la capital chocoana podría salir a las vías 4G en unas tres horas de recorrido, lo que mejoraría su competitividad en todos los frentes.

“Las obras fortalecerán el transporte de carga y la movilización de productos agrícolas, pesqueros, pecuarios y mercancías provenientes de los municipios del Chocó, facilitando su conexión con los mercados de Antioquia, Risaralda y el resto del país, esto contribuirá a dinamizar las economías locales, mejorar la competitividad regional y generar mayores oportunidades para productores, comerciantes y transportadores”, indicaron desde Invías.

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