Emergencia por lluvias en Pueblorrico, Antioquia: evacuaron una vereda y hay más de 200 damnificados

La Gobernación de Antioquia activó protocolos de emergencia y desplegó un equipo técnico especializado para atender a las más de 200 personas damnificadas por los múltiples movimientos en masa provocados por fuertes lluvias en cinco veredas del municipio de Pueblorrico. La emergencia dejó un saldo de tres personas fallecidas, tres heridas y una vereda evacuada que está sin agua y energía.

El director encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga Gómez, informó que se movilizó un grupo técnico para evaluar los daños, evacuar las viviendas en riesgo y entregar apoyo humanitario a las familias afectadas.

“Ya se está haciendo manejo de disponer que las vías puedan empezar a ser transitables. La Secretaría de Educación activó también todo lo que tiene que ver con la atención para los escolares y los procesos de verificar, junto con el equipo de profesionales, de geólogos, ingenieros, las condiciones de las escuelas para que pueda normalizarse esta situación”, explicó Zuluaga.

Las autoridades informaron que para atender la emergencia se activaron unidades del equipo de búsqueda y rescate de la Policía Nacional de Colombia, así como bomberos de los municipios de Tarso, Venecia, Jericó e Hispania, en apoyo al cuerpo de bomberos local de Pueblorrico. Asimismo, según afirmó el Dagran, se enviaron 50 kits de alimentos, 50 kits de aseo y 200 kits de noche entre artículos de aseo, colchonetas y cobijas a la población damnificada.