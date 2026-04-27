Hubo 31 ataques terroristas de las disidencias el fin de semana: Fuerzas Militares

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron en el suroeste de Colombia durante el fin de semana, entre ellos la detonación de una bomba en una carretera que dejó 21 muertos, según el último balance del gobierno.
El saldo de víctimas fatales por el ataque con explosivos del sábado en el departamento del Cauca ascendió a 21, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.
Desde el viernes se han registrado 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.
Los ataques son atribuidos a una facción disidente de la guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscando de Colombia, que se financia principalmente con el tráfico de cocaína.