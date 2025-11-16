31 Minutos estrena película y estará de gira por Colombia

Hace 22 años apareció por primera vez, en la televisión pública de Chile, 31 minutos, una serie de televisión para niños, que era en realidad un noticiero y que con el tiempo se transformó en comedia de personajes logrando un gran impacto no sólo en su país sino en América Latina.
Una idea que combinaba entretenimiento con educación y que con el paso de los años ha ido creciendo y sumando música y conciertos, montajes teatrales, especiales para televisión y películas.
Con su montaje de Don Quijote, estuvieron en Santa Marta dentro de la programación cultural de la cumbre de la Celac, y el próximo 21 de noviembre, Prime Video estrenará su nueva película, Calurosa Navidad.
Como si fuera poco, están confirmados como invitados especiales a las ediciones del próximo año de festivales como Lollapalooza y el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, y una gira nacional por los teatros de Colombia con uno de sus nuevos montajes de gran formato.
31 Minutos es una idea en constante transformación donde las inquietudes son muchas y las posibilidades también. Por ahora, entre tantas presentaciones, se espera que anuncien un nuevo disco con todas las canciones que han acumulado en los últimos años.
Álvaro Díaz, uno de sus creadores habló sobre todas las posibilidades que ha generado un programa educativo para niños que nació en la televisión pública y ahora es una casa productora de contenido.