Ejército y la Policía incautaron 450 kilos de cocaína durante operativo en Puerto Lleras, Meta

El Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda La Tigrera, municipio de Puerto Lleras, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho.

La operación permitió la incautación de 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólido, insumos químicos y otras sustancias ilícitas que estaban listos para ser enviados a mercados ilegales.

La intervención se desarrolló gracias a información de inteligencia de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, junto con tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4 y del Batallón de Infantería N.° 21 Batalla Pantano de Vargas.

Las autoridades localizaron el laboratorio en un área apartada de la vereda La Tigrera, identificando cuatro estructuras adaptadas para el procesamiento químico de cocaína.

Según pudo conocer EL COLOMBIANO, el grupo afectado fue el Frente Iván Merchan de la autodenominada Segunda Marquetalia