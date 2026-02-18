Crew Peligrosos y el sueño de una universidad callejera

Crew Peligrosos cumple 27 años en noviembre, pero la celebración empieza este jueves 19 de febrero. La fiesta será en el colegio Gilberto Alzate Avendaño (sección Tomás Carrasquilla), que es la sede de 4Eskuela, el proceso formativo del colectivo, que este año suma como aliado a Tomorrowland Foundation para fortalecer el proyecto y ampliar su alcance internacional.

Le puede interesar: Medellín Music Week: una puerta a la industria musical

El evento incluye muestras de los procesos de la Eskuela –DJ Breaking, Grafiti y Rap (MC)–, la inauguración de un mural y da inicio al ciclo formativo de este año. Además, este jueves también se estrena Mueve el Cuello, el primer sencillo del próximo álbum de Crew Peligrosos, Perros Viejos. Este tema es una colaboración con Afaz Natural, referente del reggae rap nacional, y con el grupo de Nueva York O.G.C., que rinde homenaje a las raíces del hip hop y simboliza un puente cultural entre generaciones y territorios.

Para Crew Peligrosos, la música es el corazón de todo. En 27 años de trayectoria ha construido un repertorio extenso que supera las 100 canciones, ha lanzado cinco álbumes colectivos y múltiples proyectos individuales de sus integrantes.

“El hecho de estar vigentes en la música y en todas las áreas del hip hop hace que más jóvenes lleguen a nuestros procesos, pregunten, aprendan. Ese es el sentir de la escuela y nosotros la proyectamos en los escenarios donde vamos, eso es lo que ha permitido que esto lleve más de dos décadas y siga creciendo”, dice Henry Arteaga, Jke, líder del colectivo.

La escuela empezó hace 23 años. Desde entonces ha hecho un trabajo ininterrumpido que ha impactado a más de 700.000 personas con talleres masivos, intervenciones en colegios y formación permanente en su sede en el barrio Aranjuez. La escuela está basada en los cuatro elementos del hip-hop: breaking, graffiti, DJ y MC.

“La gran satisfacción de nosotros como grupo es que hemos podido dejar un legado, tejer con la comunidad y seguir haciendo crecer este ecosistema cultural, cambiando los entornos, generando nuevas oportunidades y proyección internacional y con eso cambiar el lenguaje de cómo están viendo nuestro país y nuestro barrio”, dice JKE.

Ha sido un trabajo ambicioso. Crew Peligroso, además del grupo musical y 4Eskuela, realiza el Festival Hip4 y hace poco lanzó Medayork StreetWear, una marca de ropa que une el espíritu de Medellín, la raíz del grupo y Nueva York, la ciudad donde nació el Hip Hop.

Lea también: Conocer a Medellín a través de la música: empieza cátedra abierta en la Biblioteca Pública Piloto

Medayork surgió de una canción, que le dio nombre al primer disco del grupo en 2015. Luego fue el nombre de una gira internacional, un sello discográfico y ahora una marca de ropa, pero la meta ha sido la misma:sostener la escuela y garantizar independencia artística.

“Cada día es un reto más grande. Queremos proyectar esto a unos 100 años, ser autosostenibles. Nuestra meta es hacer un edificio para la escuela que se vuelva como una universidad callejera, porque realmente lo que ha hecho la escuela es generar unas oportunidades muy grandes a personas que quizás en el barrio no las tenían, o eran muy limitadas”, dice Jke.

Esta alianza con Tomorrowland Foundation es el primer paso en esa dirección.

4Eskuela es un espacio abierto, hay clases de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. para niños a partir de los siete años, hasta adultos de todas las edades. Jke dice que puede asistir cualquiera que tenga voluntad de aprender. Los más pequeños, para ir descubriendo qué les gusta e ir haciendo camino, y los más grandes para reencontrarse con lo que no pudieron ser.

“Hemos hecho cosas muy importantes que han generado gran impacto a nivel nacional e internacional, pero lo más importante es esa semilla que queda en el barrio y en la ciudad de que sí se puede”, dice Jke.