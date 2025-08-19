500 deportistas vibraron con el Festival de la Montaña el Parque de Los Nevados

La séptima edición del Festival de la Montaña se consolidó como un éxito total al reunir deporte, cultura y conciencia ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Durante cuatro días, del 14 al 17 de agosto, más de 500 deportistas y decenas de visitantes disfrutaron de una programación que trascendió la competencia para ofrecer experiencias únicas en medio de la alta montaña. Lea: Con triunfos paisa y bogotano culminó la sexta edición del Festival de la Montaña 2024, marcando un hito ambiental Este año, el certamen convocó corredores de distintos departamentos del país —Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima y Valle del Cauca, entre otros—, confirmándose como un punto de encuentro para el talento nacional y el amor por la naturaleza.

Triunfo en la distancia reina

En los 42 kilómetros, la victoria fue para José David Tombe Calambas, del municipio de Silvia (Cauca) y miembro de la comunidad indígena Misak, con un tiempo de 4:59.05. El segundo lugar fue para Diego Guerrero Guerrero (Jardín) con 5:26.08, mientras que el tercer puesto lo ocupó Jhonatan Castaño (Ibagué) con 5:28.00. Tras coronarse campeón, José David compartió la clave de su éxito: “Soy de Silvia, Cauca, de la comunidad indígena Misak. Considero que gané acá en el Festival de la Montaña debido a mi entrenamiento. Los domingos hago fondo, los martes corro entre 14 y 15 kilómetros en la mañana, y los miércoles hago repetición de montaña a un kilómetro”, relató. Lea también: ¡Valientes! Deportistas desafiarán 3.600 metros de altura en el Festival de la Montaña en Manizales La exigencia no fue menor: los recorridos alcanzaron 4.450 metros sobre el nivel del mar, consolidando al Festival como la carrera de mayor altitud en Colombia y una de las más altas de Suramérica. En la distancia de los 28 kilómetros, el protagonista fue Alexander Tombe Calambas, hermano del ganador de la maratón, también oriundo de Silvia. Detuvo el cronómetro en 3:19:13, en una reñida definición con Juan David Quintero Hurtado (Manizales), quien registró el mismo tiempo y se quedó con la segunda posición. El tercer lugar fue para Johan Sebastián Rivera Alape (Fusagasugá) con 3:31:05. El campeón no ocultó su alegría: “Vengo del departamento del Cauca, del municipio de Silvia y del resguardo de Guambía. Estoy representando a mi pueblo. Muy buena competencia, mucho lodo y carretera, pero pude sacar adelante la prueba. En todos los kilómetros estuve punteando y resultó. ¡Uy, qué buena carrera!”.

Ganadores en 12 kilómetros

En los 12K, el triunfo fue para Gustavo Buitrago Arévalo (Zipaquirá), quien registró 1:09.12. La plata fue para Esteban Izquierdo López (Supía) con 1:09:49, a solo 37 segundos, y el bronce para Andrés Felipe Abril Peña (Bogotá) con 1:11:34. En la rama femenina, la protagonista fue Ana María Pineda (Zipaquirá), quien corrió acompañada de Milly, su perra y compañera de ocho años en la montaña, en lo que fue su última carrera juntas.

La ruta de este año incluyó, por primera vez, tramos inexplorados que pusieron a prueba la resistencia de los corredores. Además de las pruebas élite, se corrió un circuito recreativo de 5K, ideal para quienes quisieron disfrutar del paisaje, la fauna y la camaradería. La distancia corta también tuvo emociones. El primer lugar fue para Emerson Arley Pinzón Arévalo (Calarcá), quien cruzó la meta con un tiempo de 44.58. La segunda posición fue para Juan Carlos Ospina Méndez (Manizales), con 46.44, a 1 minuto y 46 segundos del ganador. El tercer lugar lo ocupó Juan Esteban Arango Daza (Manizales), con 0:47:19.

El trail running sigue ganando aficionados en Colombia. En el Parque de los Nevados se vivió gran competitividad. FOTO CORTESÍA