En el Congreso denuncian que 54 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el Gobierno Petro

En medio de la moción de censura que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, la congresista Catherine Juvinao hizo una denuncia sobre el número de menores de edad que han muerto en medio de operaciones militares en el gobierno de Gustavo Petro.
La representante del Partido Verde hizo la denuncia sobre la falta de transparencia que ha tenido el Gobierno Nacional para informar sobre bombardeos efectuados en contra de grupos ilegales y las víctimas de esas acciones militares.
Según Juvinao, hay al menos cinco bombardeos de las Fuerzas Militares que no fueron informados a la opinión pública: en El Castillo, Meta, en octubre de 2023; Argelia, Cauca, en julio de 2024; y en el 2025, en los municipios antioqueños de Segovia, en marzo; Briceño, en julio y Zaragoza en agosto.