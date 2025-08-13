¡Ojo, pues! Seis señales para detectar una oferta laboral falsa, según Adecco Colombia

La búsqueda de trabajo en Colombia sigue siendo un reto que exige tiempo, preparación y cuidado. Aunque el mercado laboral muestra señales de recuperación, solo en el primer semestre de 2025 Adecco Colombia reportó 23.189 vacantes, un promedio diario de 128 oportunidades, este panorama también ha sido aprovechado por personas inescrupulosas para engañar a los candidatos con convocatorias falsas.
Las estafas laborales se presentan de múltiples formas y, en muchos casos, logran convencer a quienes necesitan empleo urgente. Por eso, Adecco Colombia, empresa líder en gestión de talento humano, advierte sobre seis señales clave que ayudan a identificar una oferta fraudulenta:
