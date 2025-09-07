Más de 700 policías y militares estarán a cargo de resguardar un candente Plan Cosecha en Antioquia

Comenzó la temporada de cosecha cafetera en el Suroeste antioqueño, una temporada en la que más de 20.000 personas llegan a las fincas cafeteras de esta subregión para la recolección el grano en su mayor época de bonanza. Debido a los recientes hechos de inseguridad que se viven en esta parte de Antioquia, las autoridades lanzaron el Plan Cosecha con un despliegue de 700 uniformados que se encargarán de brindar seguridad en las zonas donde haya mayor presencia de recolectores.
El acto se realizó este fin de semana en el municipio de Ciudad Bolívar, con la presencia de la Gobernación de Antioquia, la Policía Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército. Allí explicaron cómo se desarrollará esta estrategia para frenar el accionar delictivo por parte del Clan del Golfo y la banda La Terraza (denominada en la zona como Halcones del Suroeste o La Oficina de Andes) durante esta temporada del año en esta subregión, así como ofensivas contra las disidencias de las Farc y el ELN en otros territorios donde también se desarrolla esta actividad.