A 800 personas de Cañasgordas, Antioquia, las metieron a un “subsidio” y ahora le deben millones a la Dian

Pese a que su vocación nunca ha sido la minería sino la agricultura y que incluso ni vetas del metal precioso habría allí, de la noche a la mañana, cientos de habitantes del corregimiento San Pascual de Cañasgordas aparecieron calificados por la Dian como vendedores de oro.
La irregular situación que hoy tiene muy preocupados a los campesinos, a raíz de las deudas por cientos de millones que hoy registran con el fisco, daría cuenta de un presunto caso de fraude que –según los afectados– tendría perjudicados a muchos residentes de Cañasgordas e incluso de otros municipios.
Los afectados ratifican ser víctimas del fraude y lanzaron sus sospechas de la vinculación en el mismo de la pasada administración de Cañasgordas en cabeza de Aicardo Urrego Úsuga, hoy subcontralor departamental.
El asunto seria así: A mediados de 2023, apareció en Cañasgordas la Cooperativa Multiactiva Coonekta, la cual instaló su oficina muy cerca de la sede de la Alcaldía.