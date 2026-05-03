98 niñas sufrieron mutilación genital desde 2024 y ley no avanza

En Pueblo Rico, Risaralda, mueren más niñas que niños. De hecho, según reportes de las mujeres de la comunidad rural, en una vereda nacieron diez niñas y murieron cinco. La respuesta a aquella tasa de mortalidad se encuentra en un acto de violencia física, simbólica, sexual y emocional que aún enfrentan miles de mujeres en Colombia: la ablación genital.
Claudia Queragama Pepe, de la comunidad Emberá Chamí, ya era adolescente cuando, investigando, descubrió que, según innumerables libros de anatomía y biología, las mujeres tenían clítoris. La pregunta inevitable fue: “¿Y yo por qué no lo tengo?”.
Ella no es la única. Según cifras del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (Sivige), entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos de niñas víctimas de mutilación o ablación genital femenina en Colombia (MGF). El 56% de los casos corresponde a niñas entre 0 y 5 años, el 83% de los casos ocurre en el hogar de la víctima y Risaralda, hogar de Claudia Queragama, es el departamento con más casos. O al menos así lo registran las denuncias formales, porque el subregistro (casos que no se reportan ni en centros de salud ni en entidades judiciales) es elevado.
En medio de aquel contexto, el proyecto de Ley 440 de 2025 intenta pelear contra el reloj. Y es que, a pesar de que contiene el marco legal para frenar la MGF, reparar a las víctimas, evitar que la práctica siga ocurriendo y concientizar sobre por qué es problemático; aún no se discute en el cuarto y último debate que necesita para ser oficial. El tiempo apremia porque, de no llegar a aquella instancia antes del 20 de junio (el final del periodo Legislativo actual), quedará en ceros nuevamente, tendrá que ser presentado en el siguiente periodo y volver a discutirse en cuatro debates.
Mientras tanto, niñas siguen muriendo; mujeres siguen sufriendo y no hay un límite legal para frenar el ciclo de opresión y violencia.