A días del vencimiento, aún no se firma la prórroga del contrato de pasaportes

A pocos días de que venza el contrato entre la Cancillería y la multinacional Thomas Greg & Sons, persiste la incertidumbre sobre la continuidad en la expedición de pasaportes en Colombia. El actual acuerdo finaliza este domingo 31 de agosto sin que hasta el momento se haya firmado un nuevo contrato definitivo.
La canciller Rosa Villavicencio intentó enviar un mensaje de calma, al afirmar que el proceso avanza dentro de los tiempos previstos. “Estamos en el proceso. Lo informaremos ampliamente una vez esté ya todo firmado, tramitado, con la transparencia que siempre hemos tenido”, señaló la ministra.