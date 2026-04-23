¡A disfrutar! El Parque Norte será gratuito para menores de 14 años

La empresa colombiana fue notificada de la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en medio del pleito que mantiene con su homónima, Frisby España.

Frisby no se rinde: tras cancelación de 3 de sus marcas en España, apelará decisión

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