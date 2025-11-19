x

A Juan Manuel lo mataron mientras veía piques de motos en Medellín

El homicidio ocurrió en la tarde del lunes. La víctima tenía 24 años.

    Fotografía de referencia de un homicidio en la comuna Belén de Medellín. Foto: Laura Rosa Jiménez Valencia.
hace 1 hora
Un nuevo homicidio se regristó en la ciudad de Medellín, y con este ya van 303 muertes violentas este año, lo que significa un aumento del 6% respecto al año pasado, para cuando en la misma ficha iban 286.

La víctima esta vez fue Juan Manuel Franco Sierra, quien fue baleado sobre las 6:00 de la tarde en el barrio La Hondonada en Belén, comuna 16 de la ciudad.

Según el reporte de las autoridades, personal del CTI de la Fiscalía hizo la inspección del cadáver sobre 6:18 de la tarde, y encontró lesiones ocasionadas por arma de fuego.

Franco Sierra fue asesinado en plena vía pública, delante decenas de personas que estaban reunidas para ver los “piques” ilegales que suelen hacerse en este barrio.

Testigos aseguran que el agresor se acercó sin levantar sospechas y le disparó repetidamente delante de los presentes.

Tras el ataque, fue llevado por las personas que estaban allí a un centro médico, donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

Todavía las autoridades no han dado información sobre los agresores o el móvil de este homicidio que enluta a los familiares, amigos y seres queridos de este hombre de 24 años. De momento, están tratando de establecer, a partir de los testimonios de quienes estaban en el lugar, si el ataque fue producto de una pelea en medio del evento, o fue algo planeado y dirigido previamente.

De los 303 homicidios que han ocurrido este año en Medellín, en 151, es decir, en la mitad, se ha usado arma de fuego; en 108, arma blanca, y en 21, algún objeto contundente.

En Belén, la comuna donde ocurrió este asesinato, se han registrado 19 muertes violentas, cuatro más de las que iban el año pasado para la misma fecha, lo que significa un incremento del 27%.

Los piques se salieron de control

Cada vez en la ciudad son más los lugares donde los aficionados a la velocidad y adrenalina se dan cita para hacer peligrosas maniobras en sus vehículos, aun cuando están prohibidas y ponen en riesgo no solo sus propias vidas sino las de los demás.

Estos eventos clandestinos, que inicialmente se hacían en vías principales como Las Palmas o la Avenida Regional, ahora se hacen también en vías secundarias al interior de los barrios, donde el control por parte de las autoridades es más difícil.

De hecho, hacer estos piques tiene una sanción de 604.100 pesos, además de la posible inmovilización de la moto, si así lo establece la autoridad de tránsito que lo sorprenda realizando esta actividad irregular en las vías.

Colectivos de stunt en Medellín han sido reiterativos en que su actividad sea catalogada como un deporte extremo y no sea satanizado como algo peligroso en las vías. De hecho, han reiterado su petición en que les brinden espacios para realizar esta actividad, lo cual no ocurre hasta el momento, por lo que con ese argumento suelen invadir corredores viales para esta práctica.

En lo corrido de este año, en Medellín se han registrado por lo menos 25.894 accidentes de con lesionados en las vías de Medellín, en los que lamentablemente han fallecido 246 personas, de las cuales 149, es decir, el 606%, iban en motocicleta; mientras que 83, es decir, el 33,7% eran peatones.

