A Juan Manuel lo mataron mientras veía piques de motos en Medellín

Un nuevo homicidio se regristó en la ciudad de Medellín, y con este ya van 303 muertes violentas este año, lo que significa un aumento del 6% respecto al año pasado, para cuando en la misma ficha iban 286.
La víctima esta vez fue Juan Manuel Franco Sierra, quien fue baleado sobre las 6:00 de la tarde en el barrio La Hondonada en Belén, comuna 16 de la ciudad.
Según el reporte de las autoridades, personal del CTI de la Fiscalía hizo la inspección del cadáver sobre 6:18 de la tarde, y encontró lesiones ocasionadas por arma de fuego.
Franco Sierra fue asesinado en plena vía pública, delante decenas de personas que estaban reunidas para ver los “piques” ilegales que suelen hacerse en este barrio.