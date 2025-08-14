Más de tres décadas después, comienza el juicio contra dos generales retirados de la Policía por el magnicidio de Luis Carlos Galán

En medio del duelo nacional por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que ha vuelto a poner en primer plano la fragilidad de la vida política en Colombia, se abrió un capítulo judicial que revive uno de los magnicidios más impactantes de la historia reciente.
Ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Cundinamarca comenzó el juicio contra los generales retirados de la Policía Nacional, Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna, así como contra el exdetective del DAS, Héctor Ernesto Muñoz, procesados por su presunta participación en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán en 1989, un crimen que marcó para siempre la memoria colectiva y que, 35 años después, sigue buscando verdad y justicia.