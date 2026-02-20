A la cárcel alias Sangre, involucrado en al menos 4 homicidios en el Oriente antioqueño

2 y 8
El sector privado del departamento y el país lamentó el fallecimiento de Correa de Uribe, especialmente recordada por su labor caritativa en Medellín.
Ante el insólito hecho, EL COLOMBIANO consultó con abogados sobre qué hacer si tiene una condición por la que no debería ser citado para actuar como jurado de votación. Esto fue lo que sucedió.
El anuncio del presidente Donald Trump se conoció luego de que la Corte de EE. UU. le tumbara los llamados “aranceles recíprocos” que el republicano impuso de forma amplia a más de un centenar de países.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de la tigrilla lanuda que había sido rescatada en estado crítico en el Cerro de las Tres Cruces.