A la cárcel cinco personas por secuestrar a alemán tras contratar servicio sexual de dos mujeres en Medellín

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos responsables del secuestro y hurto de un ciudadano alemán en Medellín.
El caso, ocurrido en el sector de Provenza y Prado Centro, deja en evidencia la compleja trama criminal que hay al rededor de la explotación de mujeres en la ciudad, especialmente en entornos asociados al turismo.
Entérese: Alemán acabó secuestrado por dos mujeres que había contratado en el Parque Lleras, de Medellín
A la cárcel fueron enviados Karina Quintero Urdaneta, Luis Jesús Silva Herrera, William José Lozada López, Youset José Colmenares Borje y Katherine Palomino Campuzano. Por su parte, una menor de edad de 14 años, también implicada en los hechos, fue judicializada y se le impuso una medida de internamiento preventiva en un centro especializado.
Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos por los delitos imputados: secuestro extorsivo, hurto calificado, y uso de menores para la comisión de delitos, todas conductas agravadas.