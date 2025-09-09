A Luis Ángel lo mataron después de una rumba en Manrique Central

3 y 4
Entre enero y julio de 2025 ya se contabilizan 8.353 homicidios, incluidos 97 miembros de la Fuerza Pública, lo que representa un aumento del 149 % frente al mismo periodo de 2024.
Después de darse a conocer a punta de sencillos y colaboraciones, Hamilton lanza su primer disco: Afrorockstar
El hombre había atacado a tiros a la víctima, de 19 años, delante de sus padres. La mujer murió semanas después en un hospital.
El futbolista samario, quien pertenece al Sporting de Lisboa de Portugal, suma seis partidos con el equipo nacional.
