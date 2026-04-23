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A una mujer le inyectaron un antiácido, de uso oral, en el hospital de Yarumal y la tienen entre la vida y la muerte

Al parecer, la irregularidad la habría cometido una practicante de enfermería en este centro asistencial y la mujer, que había llegado por una gastritis, se encuentra en un hospital de Medellín en Unidad de Cuidados Intensivos.

  • La paciente había llegado al centro asistencial para que la atendieran por una gastritis, pero el antiácido que se debía tomar se lo inyectaron. A la practicante que cometió esta irregularidad médica le suspendieron las prácticas. FOTO: CORTESÍA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL
    La paciente había llegado al centro asistencial para que la atendieran por una gastritis, pero el antiácido que se debía tomar se lo inyectaron. A la practicante que cometió esta irregularidad médica le suspendieron las prácticas. FOTO: CORTESÍA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL
  • Este es el informe médico de la mujer afectada luego de que le inyectaran un antiácido, situación que la tiene entre la vida y la muerte. FOTO: CORTESÍA FRANKLIN MESTRA
    Este es el informe médico de la mujer afectada luego de que le inyectaran un antiácido, situación que la tiene entre la vida y la muerte. FOTO: CORTESÍA FRANKLIN MESTRA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
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Una mujer de 46 años llegó al Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, por un cuadro de gastritis. Después de valorarla, el médico ordenó que le suministraran una serie de medicamentos, algunos inyectados y otros mediante vía oral. Sin embargo, la confusión de una practicante de enfermería hizo que le inyectaran un antiácido que debía tomarse, y esto tiene a la paciente entre la vida y la muerte.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes en este centro asistencial, cuando la paciente estaba siendo atendida, luego de llegar horas antes por la complicación médica. En ese momento, la auxiliar de enfermería le delegó las funciones a una practicante de esta misma profesión.

Después de un rato de haberle suministrado este antiácido, la paciente comenzó a presentar complicaciones médicas graves, y al revisar los medicamentos que le habían inyectado, se encontraron con que le habían suministrado el antiácido, de característica lechosa, y que esto le generó las complicaciones.

Según el reporte médico, conocido por EL COLOMBIANO, a esta mujer le suministraron 10 centímetros cúbicos de este antiácido por una de sus venas, lo que le generó una embolia pulmonar que le provocó complicaciones respiratorias.

Este es el informe médico de la mujer afectada luego de que le inyectaran un antiácido, situación que la tiene entre la vida y la muerte. FOTO: <b>CORTESÍA FRANKLIN MESTRA</b>
Este es el informe médico de la mujer afectada luego de que le inyectaran un antiácido, situación que la tiene entre la vida y la muerte. FOTO: CORTESÍA FRANKLIN MESTRA

Ante esto, desde el hospital de este municipio del Norte antioqueño emitieron un comunicado, explicando que “durante un procedimiento asistencial en el que participaba personal en proceso de formación académica, se presentó un evento adverso que requirió atención médica inmediata”.

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Al ver que la paciente se encontraba grave por este irregular procedimiento, en una ambulancia de este centro asistencial la remitieron hacia el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde, por la gravedad de sus afectaciones, tuvieron que internarla en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Luego de esto, informaron desde el hospital, “se inició el proceso de revisión correspondiente para esclarecer las circunstancias de lo sucedido, evaluar cada uno de los procedimientos relacionados con el caso y fortalecer las acciones orientadas a la seguridad de nuestros pacientes”.

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Entre las acciones, según trascendió, a la estudiante implicada en estos hechos la retiraron de sus prácticas profesionales y quedó a la espera de las acciones legales correspondientes por esta situación. Así mismo, a la auxiliar de enfermería implicada la suspendieron de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.

Camilo Pérez, médico epidemiólogo de la Universidad CES, explicó que, dependiendo de la cantidad suministrada, este medicamento puede ser letal, debido a las sales que lo conforman.

“Este es un medicamento que en el estómago hace su trabajo, pero inyectado puede generar embolias y afectaciones en el pulmón, el cerebro y los riñones, además de una intoxicación”, explicó el profesional de la salud.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. El 19 de marzo de 2019 en el Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, Amanda de Jesús Duque Ramírez, de 61 años, falleció luego de que le inyectaran un antiácido, luego de ingresar por un quebranto relacionado con retención de líquidos.

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