A una mujer le inyectaron un antiácido, de uso oral, en el hospital de Yarumal y la tienen entre la vida y la muerte

Una mujer de 46 años llegó al Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, por un cuadro de gastritis. Después de valorarla, el médico ordenó que le suministraran una serie de medicamentos, algunos inyectados y otros mediante vía oral. Sin embargo, la confusión de una practicante de enfermería hizo que le inyectaran un antiácido que debía tomarse, y esto tiene a la paciente entre la vida y la muerte. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes en este centro asistencial, cuando la paciente estaba siendo atendida, luego de llegar horas antes por la complicación médica. En ese momento, la auxiliar de enfermería le delegó las funciones a una practicante de esta misma profesión.

Después de un rato de haberle suministrado este antiácido, la paciente comenzó a presentar complicaciones médicas graves, y al revisar los medicamentos que le habían inyectado, se encontraron con que le habían suministrado el antiácido, de característica lechosa, y que esto le generó las complicaciones. Según el reporte médico, conocido por EL COLOMBIANO, a esta mujer le suministraron 10 centímetros cúbicos de este antiácido por una de sus venas, lo que le generó una embolia pulmonar que le provocó complicaciones respiratorias.

Este es el informe médico de la mujer afectada luego de que le inyectaran un antiácido, situación que la tiene entre la vida y la muerte. FOTO: CORTESÍA FRANKLIN MESTRA

Ante esto, desde el hospital de este municipio del Norte antioqueño emitieron un comunicado, explicando que “durante un procedimiento asistencial en el que participaba personal en proceso de formación académica, se presentó un evento adverso que requirió atención médica inmediata”. Entérese: ¿Qué está pasando? Otro bus se accidentó en vías de Antioquia: 12 heridos dejó siniestro en Ituango Al ver que la paciente se encontraba grave por este irregular procedimiento, en una ambulancia de este centro asistencial la remitieron hacia el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde, por la gravedad de sus afectaciones, tuvieron que internarla en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Luego de esto, informaron desde el hospital, “se inició el proceso de revisión correspondiente para esclarecer las circunstancias de lo sucedido, evaluar cada uno de los procedimientos relacionados con el caso y fortalecer las acciones orientadas a la seguridad de nuestros pacientes”. Le puede interesar: ¿Por qué una secta judía ultraortodoxa buscaba casafinca en Antioquia? Entre las acciones, según trascendió, a la estudiante implicada en estos hechos la retiraron de sus prácticas profesionales y quedó a la espera de las acciones legales correspondientes por esta situación. Así mismo, a la auxiliar de enfermería implicada la suspendieron de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos. Camilo Pérez, médico epidemiólogo de la Universidad CES, explicó que, dependiendo de la cantidad suministrada, este medicamento puede ser letal, debido a las sales que lo conforman.