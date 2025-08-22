A Petro ya no le dura nadie: así salió de Saade

x

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

Santiago Ángel Rodríguez
Santiago Ángel Rodríguez
hace 34 minutos
En este programa analizamos tres temas clave de la política colombiana: la abrupta salida de Alfredo Saade del gobierno Petro por controversias con pasaportes y sus polémicos comentarios sobre el magnicidio de Miguel Uribe, revelando un patrón de inestabilidad en la Casa de Nariño; las interceptaciones telefónicas de la Fiscalía al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón por un caso archivado que misteriosamente resucitó, sugiriendo una posible guerra jurídica; y el impacto político de la libertad concedida a Álvaro Uribe tras revocar su detención, lo que podría revitalizar al uribismo de cara a las elecciones de 2026. Un análisis profundo desde El Colombiano de Medellín sobre los movimientos que están redefiniendo el panorama político nacional.

