Mandaron a prisión a un abogado que estaría extorsionando al alcalde de La Estrella, Antioquia

Según la Fiscalía, el procesado es investigado por solicitar dinero a cambio de no denunciar supuestos casos de corrupción ocurridos dentro de la Alcaldía de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

  • Santiago Suárez Morales fue enviado a la cárcel Bellavista por parte del juez de control de garantías en medio del proceso que se le lleva por la presunta extorsión al alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA
  • Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella, quien estaría siendo víctima de la extorsión. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE LA ESTRELLA
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 30 minutos
Cuando presuntamente se disponía a cobrar una extorsión en un establecimiento comercial del barrio Laureles, de Medellín, las autoridades capturaron al abogado Santiago Suárez Morales, quien le estaría pidiendo dinero al alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, a cambio de no denunciar un supuesto acto de corrupción registrado dentro de esta administración municipal. Por esta razón fue enviado a prisión.

Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando el mandatario fue contactado a través de redes sociales a través del perfil que tendría el nombre de este profesional del derecho. Desde este perfil le habrían pedido 9 millones de pesos a cambio de no denunciar un hecho de corrupción que comprometería a esta administración municipal.

Sin embargo, con el paso de los días, el tono de las intimidaciones iría aumentando, por lo que desde la oficina jurídica de esta alcaldía interpusieron una acción judicial en contra de Suárez Morales. Paralelamente, se habría llegado a un acuerdo para entregar la mitad del dinero el pasado domingo 26 de octubre en un establecimiento comercial del barrio Laureles, en el occidente de Medellín.

Entérese: ¿Otro más? Imputan a directivo de Ruta N de la pasada administración

“Cuando el presunto agresor se disponía a recibir el paquete que simulaba tener el dinero, fue capturado en flagrancia por servidores del Gaula de la Policía Nacional”, explicaron desde la Fiscalía.

Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella, quien estaría siendo víctima de la extorsión. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE LA ESTRELLA
A Suárez Morales le imputaron cargos por el delito de tentativa de extorsión agravada, a los cuales no se allanó ante el juez 22 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

Le puede interesar: En la “venta” de Afinia que hizo Daniel Quintero también estaban Emilio Tapia y Jorge Carrillo, dice testigo estrella

Sin embargo, el togado le dictó una medida de detención intramural en establecimiento carcelario y se determinó que mientras avanza el proceso estará recluido en la cárcel Bellavista, en el municipio de Bello.

Este abogado es conocido por tener acciones penales contra la Alcaldía de La Estrella y el Concejo de este municipio, la Procuraduría, la Contraloría, la Presidencia de la República, el Congreso, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.

También ha interpuesto acciones contra distintas entidades del sector privado como EPS, clínicas, instituciones universitarias, corporaciones, medios de comunicación, gimnasios, centros de eventos, entidades financieras, compañías de seguros.

