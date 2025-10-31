Mandaron a prisión a un abogado que estaría extorsionando al alcalde de La Estrella, Antioquia

Cuando presuntamente se disponía a cobrar una extorsión en un establecimiento comercial del barrio Laureles, de Medellín, las autoridades capturaron al abogado Santiago Suárez Morales, quien le estaría pidiendo dinero al alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, a cambio de no denunciar un supuesto acto de corrupción registrado dentro de esta administración municipal. Por esta razón fue enviado a prisión.
Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron el pasado 23 de octubre, cuando el mandatario fue contactado a través de redes sociales a través del perfil que tendría el nombre de este profesional del derecho. Desde este perfil le habrían pedido 9 millones de pesos a cambio de no denunciar un hecho de corrupción que comprometería a esta administración municipal.