x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alias ‘Cinco’, uno de los cabecillas de las Disidencias más buscados en Antioquia, fue abatido en Angostura

El terrorista murió en combates con tropas de la Cuarta Brigada.

  • Adelante alias Cinco. Atrás, el cuerpo abatido junto a las armas y motocicletas incautadas. FOTO: imagen tomada de redes
    Adelante alias Cinco. Atrás, el cuerpo abatido junto a las armas y motocicletas incautadas. FOTO: imagen tomada de redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

La Séptima División del Ejército informó que durante combates contra el Frente 36 de las Disidencias de las Farc, fue abatido un importante cabecilla de esta estructura criminal.

Según indicó la entidad castrense, el choque armado entre los ilegales y los soldados de la Cuarta Brigada tuvo lugar en la vereda Cañaveral Alto del municipio de Angostura, al Norte del departamento.

Como resultado de esta confrontación armada, se produjo la muerte de Javier Hernández Lopera, alias “Cinco”, cabecilla de esta disidencia en dicha subregión.

Lea también: Golpe a la minería ilegal en Zaragoza: destruyeron siete unidades que producían 21 mil gramos de oro al mes

Alias “Cinco” figuraba entre los más buscados en Antioquia y acumulaba más de una década de trayectoria delictiva, vinculada a cobros extorsivos a distintos comerciantes de la región, así como a la instalación y activación de artefactos explosivos.

Sobre él pesaban órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos.

Además, durante la ofensiva militar se logró la incautación de dos fusiles, dos pistolas, un revólver, varios proveedores, munición, teléfonos celulares y dos motocicletas, material que sería empleado por este grupo ilegal para ejecutar acciones criminales en la zona.

Según las autoridades este sería un importante golpe para las filas de ilegales al mando de alias Calarcá en el departamento de Antioquia.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida