Atención: Policía abatió a cuatro de los responsables del derribamiento de helicóptero en Amalfi, Antioquia

En un operativo de la Policía Nacional en zona rural de Campamento, Norte antioqueño, la Fuerza Pública abatió a Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, y a alias “Zarco”, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc y responsables del asesinato de 13 policías el pasado 21 de agosto cuando fue derribado un helicóptero Black Hawk.
“En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la Policía abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias ‘Calarcá’, señalados responsables de participar del atentado criminal que segó la vida de 13 valientes policías en Amalfi”, confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía.