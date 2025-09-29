Abatido señalado cabecilla de banda criminal ecuatoriana en una finca de Rionegro, Antioquia

Un operativo contra el tráfico de armas dentro de una finca del corregimiento Llanogrande, en Rionegro, acabó con un cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros abatido y otras tres personas capturadas. De acuerdo con informes de inteligencia, los uniformados iban a hacer un allanamiento y al ser recibidos con fusiles, estos reaccionaron dando de baja al criminal extranjero.
Los hechos se registraron sobre las 6:30 de la mañana de este lunes en un predio ubicado en el sector Alto del Perro, de la vereda Cabeceras, cuando los uniformados se dirigían a hacer un operativo, pero sin ninguna orden de captura. Todo porque habían recibido información de que allí se estaban almacenando elementos sospechosos.