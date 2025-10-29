¿En qué terminó el susto por la presencia de abejas en la estación San Antonio del metro?

En Guarne fue reubicado el panal de abejas que durante un buen rato de este martes obligó a suspender la operación de la estación San Antonio del metro de Medellín.

La presencia de las poliníferas causó revuelo entre los usuarios del sistema masivo de transporte al final de la mañana del 28 de octubre y fue necesario que se desplazara personal especializado del Cuerpo de Bomberos así como de la empresa Metro hasta estas locaciones con el fin de resolver la situación.

El incidente ocurrió hacia las once de la mañana cuando se presentó la alarma por parte de los pasajeros que aceleraron la marcha dentro de las instalaciones temiendo ser picados.

De acuerdo con lo informado por fuentes del Metro, el procedimiento para conjurar la emergencia consistió en la utilización de humo con el fin de adormecer a las abejas sin que se les causara daño.