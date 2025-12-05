¿Cómo logró Abelardo de la Espriella entregar 4 millones de firmas? La “maquinaria invisible” detrás del fenómeno

La cifra sorprendió incluso dentro de su propio equipo: 4,6 millones de firmas entregadas a la Registraduría. Muy por encima de las 635.000 exigidas por la ley y suficientes para que Abelardo De La Espriella presentara la entrega como un “mandato popular”. A las afueras de la sede de la entidad, simpatizantes celebraron el momento convertido en espectáculo político. Pero tras la escena festiva hay una estructura que explica, paso a paso, cómo llegó a esa meta y cuáles son sus límites de aquí en adelante.
Abelardo empezó a construir su propio universo de seguidores mucho antes de que se conociera su intención de competir por el relevo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.