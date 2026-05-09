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Abelardo de la Espriella denuncia supuesto plan para asesinarlo con francotirador en plena campaña

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que recibió información de inteligencia sobre un presunto plan para atentar contra su vida mediante un francotirador, con presunta participación de integrantes de organismos oficiales.

  • Abelardo de la Espriella afirmó que recibió la información de “una fuente de inteligencia de alto nivel” y que el DNI y organismos oficiales estarían involucrados. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
    Abelardo de la Espriella afirmó que recibió la información de “una fuente de inteligencia de alto nivel” y que el DNI y organismos oficiales estarían involucrados. Foto: Julio César Herrera Echeverri.
El Colombiano
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hace 29 minutos
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Mediante un video difundido en redes sociales, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció un supuesto plan para asesinarlo durante su campaña política a través de un ataque con francotirador.

De la Espriella afirmó que recibió información de “una fuente de inteligencia de alto nivel” según la cual se estaría preparando un atentado en su contra, con presunta participación de integrantes de organismos oficiales y de la Dirección Nacional de Inteligencia. “Esto no es un rumor, es una amenaza real”, aseguró, y sostuvo que el presunto plan atentaría no solo contra su vida sino contra la democracia.

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El candidato relacionó las amenazas con el contexto de seguridad del país y lanzó críticas contra el Gobierno: “Esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el Gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”.

También solicitó atención especial de seguridad a la Embajada de Estados Unidos, argumentando su ciudadanía estadounidense, y anunció el fortalecimiento de sus esquemas de protección. “Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo”, expresó.

No es la primera alerta

Esta no sería la primera denuncia de seguridad del candidato. En abril, De la Espriella señaló como amenaza la publicación en TikTok de una foto de un arreglo floral fúnebre con su imagen — la misma que también habrían usado contra la candidata Paloma Valencia. Sin embargo, Colombia Check investigó las imágenes y encontró que probablemente fueron editadas con inteligencia artificial a partir de una foto real de una amenaza recibida por un funcionario público de Soacha.

A raíz de esas primeras denuncias, la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar de manera urgente las amenazas y solicitó a las plataformas digitales actuar con diligencia frente a mensajes violentos o intimidatorios en redes sociales. La entidad advirtió que este tipo de amenazas representan un riesgo para el ejercicio democrático.

De la Espriella también ha señalado públicamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, de presuntamente haber amenazado a integrantes de su campaña, acusaciones que se suman al clima de confrontación entre sectores de oposición y el Gobierno Nacional.

Las denuncias ocurren en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de líderes políticos en Colombia, con distintos sectores advirtiendo sobre el aumento de discursos violentos y amenazas en redes sociales de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Hasta el momento, ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía se han pronunciado sobre esta nueva denuncia.

Lea más: “Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona”: Los bajos ataques de Benedetti contra el candidato De la Espriella

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