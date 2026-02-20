Así es el curioso escudo de vidrio que Abelardo de la Espriella empezó a usar en eventos públicos

Los que son y no son seguidores de Abelardo de la Espriella se han sorprendido de verlo, en los últimos días, en eventos públicos, metido en una especie de “caja de vidrio”. La estructura funciona a su vez como una especie de atril donde se ubica solo el precandidato para dirigirse a sus seguidores, que han llegado a varios lugares y plazas públicas del país a mostrarle su respaldo. Lea aquí: Registraduría descarta fraude en firmas de De la Espriella, ¿cuál es la polémica? La estructura, que es de vidrio grueso y que no impide que lo vean o lo vean, es un escudo blindado que su campaña implementó ante las amenazas que el abogado y empresario viene recibiendo en medio de su correría electoral. De la Espriella ya empezó a utilizar el objeto que protege todo su cuerpo esta semana, lo estrenó en un acto político que lideró en Villavicencio, la capital del Meta.

Y es que desde el equipo del precandidato presidencial habían dado a conocer denuncias sobre presuntas amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por lo que pidieron “el refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”. Siga leyendo: “Si Paloma no pasa a segunda vuelta, apoyamos a De la Espriella o Fajardo”: Uribe En un comunicado fechado el jueves 12 de febrero, la campaña de De la Espriella explicó que el martes 10 del mismo mes “se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”.

“En dicha comunicación se mencionaron acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta”, agregó la campaña. Dicha información, indicó el equipo del abogado, “fue remitida de inmediato a la Seccional de Protección y Servicios Especiales para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente” y, en esa línea, la campaña implementó el escudo blindado para proteger la vida del precandidato, que “mantendrá su agenda pública”.