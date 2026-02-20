Así es el curioso escudo de vidrio que Abelardo de la Espriella empezó a usar en eventos públicos

Los que son y no son seguidores de Abelardo de la Espriella se han sorprendido de verlo, en los últimos días, en eventos públicos, metido en una especie de “caja de vidrio”. La estructura funciona a su vez como una especie de atril donde se ubica solo el precandidato para dirigirse a sus seguidores, que han llegado a varios lugares y plazas públicas del país a mostrarle su respaldo.
La estructura, que es de vidrio grueso y que no impide que lo vean o lo vean, es un escudo blindado que su campaña implementó ante las amenazas que el abogado y empresario viene recibiendo en medio de su correría electoral.
De la Espriella ya empezó a utilizar el objeto que protege todo su cuerpo esta semana, lo estrenó en un acto político que lideró en Villavicencio, la capital del Meta.