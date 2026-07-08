Desde el Caribe al nuevo gobierno: el peso de los costeños en el gabinete de De la Espriella

Desde que comenzaron a revelar los nombres de quienes integrarán su gabinete, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha dejado entrever una tendencia: la fuerte presencia de caribeños entre los líderes de las carteras. En contexto: Empiezan a llover propuestas: Abelardo recibió 18 proyectos en su primer empalme regional, ¿todos se pueden cumplir? Hasta ahora, cuatro de los once ministros anunciados nacieron en esa región del país. Se trata del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, oriundo de Ciénaga de Oro (Córdoba), quien asumirá el Ministerio de Defensa; Omar Bula Escobar, nacido en Lorica (Córdoba), designado como canciller; Mauricio Gómez Amín, barranquillero que llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, también nacida en Barranquilla, quien estará al frente del Ministerio de Transporte. La composición del gabinete incluso fue celebrada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien destacó especialmente la presencia de funcionarios vinculados a la capital del Atlántico.

“La designación de los ministros del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella nos llena de orgullo, porque los conocemos y sabemos de sus capacidades técnicas para ejecutar y llevar a este país a otro nivel. En especial, felicitamos a los barranquilleros Elsa y Mau Gómez”, escribió el mandatario local en sus redes sociales.

Esa alegría no es casualidad. El designado ministro de Comercio ya hizo en Caracol Radio su primer anuncio sobre el sector del Turismo: “Vamos a ampliar el circuito en Barranquilla, este año y el próximo año, anunciando una obra de más de 300.000 millones de pesos que cerrará el circuito turístico del Malecón (...) en una alianza con la Alcaldía de Barranquilla”. El resto del gabinete refleja una distribución más diversa por regiones, aunque sin el mismo peso del Caribe. El Ministerio del Interior estará en manos de Rodrigo Lara Restrepo, nacido en Neiva; Hacienda será dirigido por el bogotano Miguel Gómez Martínez; Justicia por Iván Cancino, también de Bogotá; Educación por la capitalina Viviane Morales; Deporte por la antioqueña Juliana Gutiérrez y Vivienda por el santandereano Jaime Andrés Beltrán.

Y aunque no es del Caribe, el designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, también ha estado estrechamente vinculado a esa región. Durante buena parte de su trayectoria profesional lideró iniciativas de conservación en esa zona del país y mientras fue director ejecutivo de la Conservación Internacional Colombia, impulsó proyectos ambientales en ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano. Esa trayectoria hace que, si bien no sea costeño de nacimiento, también tenga un fuerte arraigo profesional en la región.

Los premios a las fidelidades: la Costa fue clave para su elección

Y es que desde la campaña la Costa ha sido un punto estratégico: en ese entonces el abogado insistió en su mensaje de “costeño vota costeño”. Aunque el mandatario electo nació en Bogotá, lo cierto es que creció en la Costa, su familia es de allá y ha dicho que se siente parte de esa cultura. El respaldo de los Char fue determinante para la campaña de Abelardo de la Espriella en la Costa Caribe. Tan así que ese sector de Cambio Radical impulsó que antes de la primera vuelta el partido dejara en libertad a sus militantes entre el respaldo a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Y ese fue uno de los partidos que mostró su intención de declararse de gobierno en el Congreso, lo hizo apenas unos días después de la segunda vuelta. De hecho, ha trascendido que el mandatario electo tiene previsto despachar desde Barranquilla. Allí mismo recibió los resultados de la primera y segunda vuelta presidencial. La idea, según esas versiones, es romper con la tradición de gobernar exclusivamente desde la Casa de Nariño, en Bogotá. El mismo mandatario electo ha dicho que busca trasladar buena parte de la actividad presidencial a las regiones. Esta decisión iría en línea con el discurso que ha sostenido durante la campaña y en las últimas semanas, en el que ha insistido en la necesidad de descentralizar el poder y acercar el Gobierno a los territorios. Justamente por eso hizo los denominados empalmes regionales. Esta semana inició en Norte de Santander su “gira” por los 32 departamentos; planea encontrarse con alcaldes y el gobernador en cada caso, encuentros con los que busca construir las prioridades de su administración. Siga leyendo: 15 exmandatarios firmaron carta contra Gustavo Petro tras desconocer a De la Esprilla como presidente electo: “Es legítimo”

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