¿Qué harán los gerentes de la reconstrucción que anunció De la Espriella tras el terremoto?

El presidente Abelardo de la Espriella viene nombrando a diferentes “gerentes de reconstrucción” tras el terremoto de 7,4 de hace más de dos semanas. Entre ellos, el empresario antioqueño Jaime Uribe, que gerenciará el “Fondo Milagro”, mecanismo encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción en las zonas más afectadas.
Este Fondo se tuvo en cuenta en el decreto que declaró la emergencia económica. Según explicó el primer mandatario, permitirá dirigir las ayudas hacia proyectos prioritarios como la reconstrucción de hospitales, centros educativos, vías y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura que hayan sido afectadas.
El decreto también mencionó que es necesario “obtener recursos de origen no tributario, tales como donaciones, recursos de capital e ingresos de fondos especiales, con el objeto de alcanzar el nivel de recursos suficientes para financiar necesidades indispensables en el marco de esta emergencia.
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También hay gerentes regionales. Por ejemplo, Juan Manuel Muñoz, quien ya no irá a la embajada en Brasil y gerenciará la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca. De hecho, Muñoz lideró la campaña presidencial de De la Espriella en esa región. Pero, ¿en qué consiste esa figura?