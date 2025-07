El jurista, quien reside en Italia y comenzará la recolección de firmas, insistió en la tesis de que el expresidente Álvaro Uribe podría ser candidato a la Vicepresidencia y se refirió a los coqueteos que le ha hecho para que decida acompañarlo en la carrera por la Presidencia.

“Cada vez que se lo menciono me suelta una risita y me dice ‘bendito Dios’, pero nunca me ha dicho un no tajante. En consecuencia, creo que hay esperanza (...) Es posible constitucionalmente. Mal haría yo, siendo abogado, en proponer una fórmula inviable desde el punto de vista legal. Yo soy un demócrata”, defendió el penalista en diálogo con la emisora La FM.

Según el abogado –quien se hizo célebre por su participación en la mesa de ‘Ralito’ con grupos paramilitares–, son más de 100.000 ciudadanos los que están afiliados al movimiento ‘Defensores de la Patria’ y con los cuales espera consolidar su proyecto político para ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

“Hace años le dije al país que solo entraría en la política en un caso extremo, ese momento ha llegado. No puedo callar mientras nos arrebatan la salud y el futuro. No puedo cruzarme de brazos cuando la delincuencia arrodilla al pueblo. No puedo ser testigo mudo mientras el tirano, corrupto e inmoral destruye a nuestra Nación”, argumentó.