De La Espriella pide a EE. UU. vetar la compra de aviones Gripen E del gobierno Petro a la sueca Saab

En medio de las dudas que han surgido sobre la ostentosa compra de 17 aviones combate Gripen JAS 39 E/F a la compañía sueca Saab por parte del gobierno de Gustavo Petro, el precandidato presidencial Abelardo De la Espriella solicitó a Estados Unidos imponer un veto transitorio, alegando que estas aeronaves utilizan motores General Electric F414, que son de fabricación estadounidense. Los motores, también denominados RM16 para la Fuerza Aérea Sueca, son una versión avanzada del turbofán F414, por lo que ofrecen más empuje que el motor RM12, usado en versiones anteriores del Gripen.
