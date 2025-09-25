Abelardo de la Espriella entuteló al Gobierno por una supuesta reducción en su esquema de seguridad

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que denuncia la disminución de su esquema de seguridad y advierte un riesgo “inminente” para su vida y la de su familia.
En el documento, radicado ante el Consejo de Estado el 23 de septiembre, De la Espriella aseguró que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Según la tutela, la reducción de su protección lo deja expuesto en un contexto de amenazas y hostigamientos.