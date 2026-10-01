Abelardo de la Espriella le puso el alto a su vieja amiga Margarita Andrade por estar moviendo cargos en Córdoba

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este miércoles 30 de septiembre sobre Margarita Andrade, a quien describió como una amiga suya y de sus padres desde hace años. El mandatario aseguró que la cercanía de Andrade con su familia estaría siendo utilizada para realizar gestiones relacionadas con cargos públicos.
De la Espriella se refirió al tema a través de una publicación en su cuenta de X, en la que explicó que conoce a Andrade desde que era niño. Según afirmó, ella estaría contactando distintas dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para pedir, al parecer, cargos públicos.
“Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos”, escribió el presidente.