Abelardo de la Espriella le puso el alto a su vieja amiga Margarita Andrade por estar moviendo cargos en Córdoba

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este miércoles 30 de septiembre sobre Margarita Andrade, a quien describió como una amiga suya y de sus padres desde hace años. El mandatario aseguró que la cercanía de Andrade con su familia estaría siendo utilizada para realizar gestiones relacionadas con cargos públicos. De la Espriella se refirió al tema a través de una publicación en su cuenta de X, en la que explicó que conoce a Andrade desde que era niño. Según afirmó, ella estaría contactando distintas dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para pedir, al parecer, cargos públicos. “Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos”, escribió el presidente.

En el mismo mensaje, De la Espriella dejó claro que Andrade no cuenta con autorización para hablar en su nombre ni para presentarse como representante de la administración nacional.

¿Quién es Margarita Andrade?

Margarita Rosa Andrade García es empresaria y dirigente política de Córdoba, de acuerdo con información citada por Minuto60. También se desempeñó como gerente de Monteriana Móvil, una de las empresas operadoras del transporte público de Montería. Su trayectoria ha estado relacionada tanto con el sector empresarial como con la actividad política del departamento. Conozca: MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye” Andrade también ha participado directamente en procesos electorales. En las elecciones regionales de 2007 aspiró a la Gobernación de Córdoba por el Partido Colombia Democrática. En esa contienda obtuvo 203.339 votos, equivalentes al 33,93% de la votación, resultado que la ubicó en el segundo lugar, detrás de Marta del Socorro Sáenz Correa, quien ganó la elección. Su relación con la actividad política de Córdoba continuó en los años siguientes. Para las elecciones regionales de 2015, Cambio Radical la nombró coordinadora departamental de la colectividad en Córdoba, con funciones relacionadas con la inscripción de aspirantes y la entrega de avales para candidaturas a la Gobernación, la Asamblea, las alcaldías y los concejos.

¿Qué respondió Margarita Andrade a Abelardo de la Espriella?

Después de la publicación del presidente, Margarita Andrade compartió en sus redes sociales una imagen con un mensaje sobre el valor del silencio, aunque no mencionó directamente a De la Espriella ni hizo referencia explícita al episodio. El texto de la imagen señalaba que “el silencio también habla” y relacionaba esta decisión con la paz, la fortaleza y la inteligencia. También planteaba que guardar silencio no debe interpretarse como una muestra de debilidad: “Elegir el silencio no es debilidad, es madurez”. El mensaje terminaba con una invitación: “Esfuérzate por ser feliz”.

Publicación de Margarita Andrade en respuesta a Abelardo de la Espriella. FOTO: Captura de pantalla.

La publicación de Andrade se conoció después de que De la Espriella afirmara que la conoce desde que era niño y que es amiga de él y de sus padres. El mandatario sostuvo que esa cercanía no le permite hablar en su nombre ni representar al Gobierno.

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