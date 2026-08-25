De la Espriella ordenó trasladar a Bogotá a 20 presos de Los Costeños y Los Pepes

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este martes 25 de agosto una operación para trasladar a Bogotá a 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en diferentes lugares de Barranquilla. Entre los internos se encuentran personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes.

Según explicó el mandatario, la decisión fue impartida directamente por él y tiene como propósito impedir que algunos privados de la libertad puedan continuar coordinando actividades delictivas desde los lugares de reclusión.

De los 20 internos que serán trasladados, 10 permanecían en comisarías de Policía de Barranquilla y otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

El procedimiento se desarrolla con apoyo de la Fuerza Pública y bajo estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con lo informado por el Gobierno. El objetivo es prevenir posibles fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento de los internos desde Barranquilla hasta Bogotá.