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¿Miente Abelardo de la Espriella? En video se ve que el llamado “tigre” no intimidó a Fajardo

El candidato Abelardo de la Espriella tachó de inseguro al exalcalde de Medellín por un saludo incómodo en el debate ejecutado en la cumbre de gobernadores. Sergio Fajardo mostró un video con lo que realmente sucedió ese día.

  • Sergio Fajardo respondió las acusaciones de Abelardo de la Espriella, quien dijo que lo notó tembloroso al momento de saludarlo en uno de los debates. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero
    Sergio Fajardo respondió las acusaciones de Abelardo de la Espriella, quien dijo que lo notó tembloroso al momento de saludarlo en uno de los debates. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 28 minutos
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Una nueva polémica se ha encendido entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo tras varias declaraciones y videos del comportamiento de los aspirantes fuera de las cámaras de los debates donde se acusan de conductas adversas a lo que suele salir en pantalla.

Aunque puede ser usual que los candidatos tengan un comportamiento diferente frente a las cámaras y a la hora de enfrentar a los ciudadanos y a sus contrincantes de campaña que cuando se encuentran fuera de estos espacios, este aspecto pasa a ser de interés cuando son los mismo aspirantes a la presidencia quienes aprovechan para hablar ante los medios sobre este tipo de encuentros, buscando desnudar la supuesta personalidad de sus opositores.

Lea también: Lo que ganan y pierden Fajardo y De la Espriella al no ir a consulta

Así habría sucedido con el candidato Abelardo de la Espriella, quien en declaraciones para el Podcast La Lupa se refirió a cómo fue su encuentro en un debate con el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien ha sido uno de sus contradictores.

El aspirante avalado por firmas declaró ante ese medio que tuvo un momento incómodo al momento de ir a saludar al matemático. “Yo fui, lo saludé (...). “Sergio, ¿cómo estás? ¡qué placer saludarte personalmente!”. Le di la mano y es como si hubiese visto al diablo”, contó el abogado, detallando que dicho suceso se dio a la salida de la cumbre de gobernadores donde dice que estaba tembloroso.

“Advertir tanta inseguridad en una persona que lleva tantos años en la vida pública, no fue capaz de decirme nada”, concluyó el jurista ante el podcast.

Esas declaraciones fueron respondidas por Sergio Fajardo quien a través de sus redes mostró un video tras bambalinas de lo que habría sucedido ese día cuando De la Espriella se acercó a saludarlo.

Allí, contrario a lo que denunció el jurista, Fajardo le respondió el saludo con cordialidad. “En peores nos hemos visto”, fue la respuesta del exalcalde.

La respuesta de Fajardo hacia su contrincante político va acompañada de un mensaje escrito. “¡Abelardo de la Espriella es un fantoche! No le mienta a la gente”, puntualizó el candidato.

El video ha sido replicado por varias personalidades y ha despertado las críticas en contra del abogado De la Espriella, a quien tildan de mentiroso por sus declaraciones dada.

Una de las que respondió fue la también candidata Claudia López. “¡Vamos pa’lante! A derrotar al defensor de la mafia”, aludió la exalcaldesa de Bogotá, haciendo alusión a De la Espriella. “¡En honor a la verdad, he quedado sin palabras!”, fue la respuesta del congresista Jota Pe Hernández en su cuenta de X.

Siga leyendo | “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”

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