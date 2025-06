Abogado de Carlos Ramón González habló del paradero de su cliente tras declaraciones de la Fiscalía: “No hay una sola prueba”

Iván Cancino, abogado y defensor del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, habló de los argumentos presentados por la Fiscalía en la que sugieren que González podría estar en Managua, Nicaragua, por lo que habría salido del país para evitar las consecuencias judiciales sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD.

El fiscal indicó que en la audiencia de imputación de cargos se conectó un usuario anónimo, “en el tiempo que se corresponde con la presencia virtual del imputado en la audiencia, conectado desde un teléfono celular con la IP 18677198176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica, último lugar de destino del imputado, según informó Migración Colombia”. La delegada consideró que el exdirector no tiene planeado regresar al país, por lo que pidió que se le acobijara la medida de aseguramiento.

Lea también: Fiscalía reveló el paradero de Carlos Ramón González: estaría en Managua, Nicaragua

Por esta y otras declaraciones, Cancino dijo en Blu Radio que la Fiscalía ideó una “tesis creativa” para hacerle creer al juez que hay un riesgo de no comparecencia o falta de presencia por parte de González ante el tribunal.

“(...) La presencia de Carlos Ramón González ha sido absolutamente clara. Él ha estado conmigo en sus citaciones y tiene dirección en Colombia. Sus hijos, esposa y empresas están en Colombia. Nosotros no tenemos la culpa de que el honorable tribunal de Bogotá haya citado a la audiencia virtual. Argumentar que González tiene que estar en una cárcel y que no ha comparecido es absolutamente falso y equivocado”, explicó el litigante.

Entérese: Tribunal aplazó para el 17 de junio decisión sobre medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González

Cuando le preguntaron a Cancino sobre la posibilidad de que programen las audiencias de manera presencial, él respondió que “no puede hablar sobre situaciones que no se han presentado”. “El trabajo es absolutamente claro en decirle al representante de la víctima que la audiencia empezó virtual y debe terminar así”, añadió.

“La Fiscalía habla de una búsqueda de salida del país, que solo la hizo hasta marzo; es decir, ellos no pueden argumentar que hoy no está sobre una búsqueda que hicieron en marzo. Tampoco pueden decir que no va a comparecer porque una IP dice que está en Nicaragua. Para que a una persona la detengan, tiene que haber riesgo de no comparecencia y ese término significa no acudir a las citaciones de la Justicia. No ha habido una sola citación de la Justicia en donde Carlos Ramón no haya estado”, agregó el abogado a Blu Radio.

Aunque se esperaba que el Tribunal resolviera este viernes la solicitud de medida de aseguramiento, el magistrado a cargo aplazó su decisión para el próximo 17 de junio a las 9:00 de la mañana. El exdirector del Dapre fue imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, cargos que negó durante la audiencia.

Siga leyendo: Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Carlos Ramón González por UNGRD